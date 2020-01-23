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Срок службы в армии нужно сократить: министр назвал причину

23 января, 05:17

В армии нужно ввести более качественную подготовку солдат-призывников, считает Загороднюк

/ Фото: Сегодня

В Украине уже полным ходом обсуждают вариант с отменой призыва в армию, однако министр обороны Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока срочной службы, что позволит повысить профессиональность армии.

По его словам, это позволит привлечение солдат срочной службы к службе по контракту, поскольку сама по себе "срочка" служба не имеет значительного влияния на способности Вооруженных сил.

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает. У нас сейчас срочной службы примерно 10%. То есть, она не оказывает особо большого влияния на способности (Вооруженных сил – ред.), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил", – пояснил Загороднюк.

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Он считает, что в армии нужно ввести более качественную подготовку солдат, а для этого нужно уменьшить срок службы. Министр заверил, что такие "срочники" не будут служить в зоне боевых действий.

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"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – где они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки – процент тех, кто останется, будет гораздо больше. Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую", – сказал глава Минобороны.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию на срочную службу будут забирать с 18 лет (до этого было с 20-ти). Граничный возраст – 27 лет. Новости "Сегодня" разбирались, зачем изменили призывной возраст и хорошая ли это идея.

Также стало известно, кого заберут в армию весной. Андрей Загороднюк рассказывал, что принудительно никого в воинские части отправлять не будут.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

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Источник: Интерфакс-Украина

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