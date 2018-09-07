Срывают все планы России: в Украине поздравили с праздником военную разведку

Военное командование Украины поздравило сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны с профессиональным праздником, отметив, что именно они формируют доказательную базу российской агрессии против нашей страны.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что военная разведка вносит значительный вклад в обеспечение военной безопасности государства путем извлечения достоверной разведывательной информации о реальных и потенциальных угрозах, в частности о планах России против Украины.

"Надлежащее разведывательное обеспечение способствует успешному выполнению задач, возложенных на силы обороны, формированию доказательной базы российского военного присутствия на территории нашего государства. В условиях гибридной войны украинские разведчики, рискуя собственной жизнью, выполняют задания на наиболее важных направлениях, получают бесценный боевой опыт, наращивают свои способности, что свидетельствует о наличии в государстве высокопрофессионального корпуса воинов-разведчиков", – написал министр.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко напомнил, что военные разведчики уже пятый год встречают свой профессиональный праздник в условиях широкомасштабной российской агрессии. По его словам, своевременно добытая объективная информация позволяет не только срывать преступные планы противника, но и дает возможность уверенно держать контроль над ситуацией в любых условиях обстановки.

"По случаю праздника выражаю искреннюю благодарность всему личному составу структур военной разведки за патриотизм, самоотверженность и профессионализм, проявленные при добыче разведывательных сведений в интересах обороны государства", – сказал генерал.

Командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев: "Вы, разведчики, первыми смотрите в глаза противнику. Именно у вас на этой войне нет четко определенных позиций. Вы везде, всегда остаетесь незаметными. Именно вы, разведчики, обеспечиваете руководство государства и военное командование информацией, необходимой для принятия важных и необходимых решений. Благодаря Вашей работе остаются живыми десятки и сотни наших солдат и мирных жителей. Я склоняю голову перед вами. Перед теми разведчиками, кто отдал жизнь за Украину, и перед теми, кто успешно и честно сейчас делает свое дело".

Как сообщалось, летом одно из подразделений резерва разведки ВСУ провело тактико-специальное обучение по захвату в плен вражеского куратора с важными документами. Военные показали эффектное видео учений.

Кроме того, год назад украинская разведка жестко обратилась к военным России. Украинские воины напоминают россиянам, что Украина всегда воевала за свою территорию и сдавать ее не собирается.