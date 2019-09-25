США готовы передать Украине современные вооружения – дипломат назвал условие

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Атташе по вопросам обороны Украины в США (2015-2018 годы) Владимир Гаврилов заявил, что США готовы предоставлять Украине больше современного вооружения после создания системы защиты военных технологий от попадания в третьи страны. Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему: "Военно-техническое сотрудничество Украины с США. Потенциал и реалии" в Киеве.

"Вариант военно-технической помощи со стороны США выглядит таким простым и дешевым, но на самом деле то, что мы от них получили, кроме Javelin, это достаточно старые системы, которые не всегда были адекватны существующей ситуации, но мы должны быть очень благодарны США за то, что нам даже это было передано, потому что у нас в 2014 году вообще ничего не было", - сказал он.

По словам Гаврилова, первые контрбатарейные радары, которые Украина получила от США, дали соответствующий эффект, хотя Россия научилась быстро с ними справляться, поскольку они были устаревшими.

Что касается современного оружия, то бывший атташе по вопросам обороны отметил, что он присутствовал на всех переговорах о передаче его Украине в период с 2015 по 2018 годы.

"Всегда на преграде передачи современных технологий стоял политический вопрос. Этот политический вопрос касается доверия к Украине, как к конечному потребителю американской высокотехнологичной продукции с тем, чтобы избежать угрозы попадания этой технологии в третьи страны. Особенно с приходом администрации Трампа этот вопрос особенно остро стоял, в связи с тем, что есть фактор Китая", - отметил он.

По его словам, во времена президентства Барака Обамы были опасения относительно того, что передача нового вооружения Киеву раздражала Россию и могла привести к эскалации на Донбассе.

"Каждый раз, когда дело доходило до передачи более серьезного оружия при поддержке Пентагона, Конгресса США, последнее слово стояло за администрацией (президента США Барака Обамы – Ред.), там всегда было несколько человек, которые говорили, что нет, давайте будем осторожны, потому что, возможно, Россия пойдет на глобальную эскалацию конфликта, и США не готовы на это реагировать", – сказал он.

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Гаврилов отметил, что с приходом в Белый дом Трампа ситуация с передачей Украине вооружений изменилась.

"Когда пришел Трамп, он не очень разбирался в вопросах Украины, были другие приоритеты, но он набрал команду ближайших советников из военных, которые помогли ему быстрее отреагировать на потребности Украины. Мы получили Javelin достаточно быстро", – добавил он.

Однако бывший военный атташе отметил, что Украине, для того чтобы вести военно-техническое сотрудничество с США, нужно сделать очень много домашнего задания.

"В первую очередь, мы должны создать контрольную систему за непередачей технологий, которые мы получаем от американцев, в третьи страны. Эта система должна быть достаточно четкой, прозрачной и понятной. Об этом нам постоянно напоминали в Пентагоне, они нам выделили специальных советников, которые приезжали в Украину и помогали нам это делать, но каждый раз это натыкалось на неготовность нашего правительства, Минобороны. Не все понимали, о чем вообще идет речь. Все привыкли жить по тем механизмам, которые были до войны. Только сейчас, после 3-4 лет переговоров, мы выходим на более или менее понятный механизм, каким образом, хотя бы по линии Минобороны, должны быть защищены те технологии, которые американцы могут нам передавать в виде военной помощи, или когда мы закупаем у них напрямую", – добавил он.

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Гаврилов выразил надежду, что в ближайшее время будет подписано двустороннее соглашение между Украиной и США, которое, по его словам, уже прошло необходимые консультации, и был согласован текст, который позволит по линии министерств обороны США и Украины "начать открытый и доверительный процесс работы над совместными проектами".

"Сейчас вопрос доверия к нашей системе защиты тех технологий, образцов вооружения, которые могут нам передаваться, а так американская промышленность готова, Пентагон – всеми руками "за", Конгресс – не против. Все будет сейчас упираться в домашнее задание для Украины", - резюмировал он.

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Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в его ведомства не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

Министр уточнил, что помощь "традиционно состоит из трех компонентов: расходы на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника и так далее, и консультативная помощь".

Ранее сообщалось, что США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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