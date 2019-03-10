США готовы выделить миллион долларов на свободу интернета в Украине

Американцы хотят продвигать открытый, надежный и безопасный интернет в Украине

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

США готовы выделить миллион долларов на свободу интернета в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4d7/f32/5c84d7f32b066.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4d7/f32/5c84d7f32b066.jpg 2019-03-10T11:28:51+02:00 Украина Американцы хотят продвигать открытый, надежный и безопасный интернет в Украине

Государственный департамент США объявил конкурс для организаций для продвижения свободы интернета в Украине. Победителю тендера на реализацию программы выделят от 500 тысяч до чуть более миллиона долларов. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Американцы хотят продвигать открытый, надежный и безопасный интернет в Украине.

"Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что программа должна объединить экспертов в области технологий, юристов, представителей гражданского общества, средств массовой информации и представителей частного сектора для обсуждения тенденций, проблем и политики в области свободы интернета. В США хотят помочь Украине бороться с внутренними и внешними угрозами свободе выражения мнений в интернете, особенно на фоне военного конфликта: решение вопросов самоцензуры и взаимосвязи интересов национальной безопасности со свободой выражения мнений в сети.

Отмечается, что на программу Госдеп выделит от 500 тысяч до 1,18 миллиона долларов.

Напомним, в прошлом году первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявлял, что Украину на 80% покроют скоростным доступом в интернет. Кабмин поделился амбициозными планами на цифровизацию экономики до 2020 года.

А пока американцы хотят помочь Украине, российской "фабрике троллей" США заблокировали доступ к интернету. Как писал The Washington Pos, атака на российское "Агентство интернет-исследований", которое связывают с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, произошла 6 ноября 2018 года.

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