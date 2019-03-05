США хотят поставить в Украину новое вооружение: Скапаротти озвучил детали
Командующий войсками НАТО в Европе доволен тем, как украинские военные освоили "Джавелины"
После предоставленных в прошлом году Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, США намерены дальше усиливать украинскую армию. На этот раз снайперскими комплексами и вооружением для морских сил. Об этом рассказал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
По его словам, США не собираются останавливаться на уже предоставленных Украине противотанковых комплексах.
"Как вы отметили, у нас были полномочия для (поставок) Javelin. И украинцы, на мой взгляд, прекрасно научились их эксплуатировать. Они прекрасно с этим справились, но есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также (предоставление Киеву) морских систем", – сказал Скапаротти.
Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.
В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.
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