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США хотят поставить в Украину новое вооружение: Скапаротти озвучил детали

Сегодня, 17:34

Командующий войсками НАТО в Европе доволен тем, как украинские военные освоили "Джавелины"

Фото: Facebook
США хотят поставить в Украину новое вооружение: Скапаротти озвучил детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e96/5d6/5c7e965d64442.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e96/5d6/5c7e965d64442.jpg Украина Командующий войсками НАТО в Европе доволен тем, как украинские военные освоили «Джавелины»

После предоставленных в прошлом году Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, США намерены дальше усиливать украинскую армию. На этот раз снайперскими комплексами и вооружением для морских сил. Об этом рассказал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, США не собираются останавливаться на уже предоставленных Украине противотанковых комплексах.

"Как вы отметили, у нас были полномочия для (поставок) Javelin. И украинцы, на мой взгляд, прекрасно научились их эксплуатировать. Они прекрасно с этим справились, но есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также (предоставление Киеву) морских систем", – сказал Скапаротти.

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Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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Тег США, вооружение, Javelin, Скапаротти

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Источник:

ТАСС

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