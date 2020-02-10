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США и Украина вместе проведут разведку над территорией России

10 февраля, 10:59

Вместе с американцами и украинцами на борту самолета будут представители РФ

Скриншот

Скриншот

Американские и украинские военные неоднократно выполняли наблюдательные полетыв рамках Договора по открытому небу. На этот раз такая разведка будет проведена с 10 по 14 февраля. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что на борту самолета будут находиться и российские представители для контроля соблюдения американцами и украинцами согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", – сказал Рыжков.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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Фото: focus.ua

Отметим, что американцы регулярно проводят аэроразведку над оккупированным Донбассом и украинско-российской границей, применяя мощные беспилотники. Украинское военное командование и американцы осведомлены о том, что Россия наращивает войска вблизи Украины. Ранее в США объяснили, с чем это связано.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в 2019 году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, на борту которых могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

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Россия США самолет наблюдательный полет Ан-30

Источник: УНИАН

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