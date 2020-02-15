США лучше нас понимают, как важна энергонезависимость Украины от России – Ляшко

Политик в очередной раз напомнил, какую угрозу несет импорт электроэнергии из РФ

Фото: Олег Ляшко/Facebook

США понимают, насколько важна энергонезависимость Украины от России, и готовы выделять на это большие деньги. Так лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал инициативу США выделить миллиард долларов на энергонезависимость Восточной Европы. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.

"США, в отличие от нашего правительства клинических типов, глубоко понимает насколько важна энергонезависимость Украины от России и готовы выделять на это большие деньги", – заявил он.

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"Слуги России Герус, председатель НКРЭКП Тарасюк, министр энергетики Оржель делают все, чтобы полностью уничтожить отечественную энергетику, в результате чего Украина станет абсолютно энергозависимой от страны-агрессора. Наша команда борется против этой враждебной политики и мы добьемся публичного суда над организаторами уничтожения украинской экономики!", – заверил Олег Ляшко.

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Напомним: выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США планируют выделить 1 млрд долларов на поддержку энергетической независимости европейских стран, входящих в "Инициативу Триморья", к которой намерена присоединиться Украина.

Ранее Олег Ляшко заявил, что добьется наказания для тех, кто позволил импорт российской электроэнергии в Украину. Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью в эфире телеканала "Украина 24":

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