США могут заменить Волкера на переговорах по Донбассу – источник

Сегодня, 12:42

Каждые три-четыре месяца Госдеп продлевает контракт с дипломатом

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, который уже четыре раза встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу, может быть заменен на переговорах с российской стороной.

По словам источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, с Госдепом Волкер работает на общественных началах. Но контракт с ним все же заключают, и продляется он каждые три-четыре месяца.

"Как раз в марте подходят сроки. Так что никто не знает, как оно повернется. Могу сказать лишь одно: если Суркова заменят, по Волкеру тоже могут возникнуть вопросы. Но все будет зависеть от их встречи в марте. Если удастся сдвинуть вопрос по миротворцам с мертвой точки, и Волкер, и Сурков могут сохранить свои должности", – сказал сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов.

Впрочем, по мнению одного из украинских парламентариев, который встречался с Волкером до его "дубайской" встречи с Сурковым, главная проблема уже давно не в персоналиях.

Напомним, ранее сообщалось о "плане Волкера" по Донбассу, из которого стало известно, что США предлагают России.

Также сообщалось, что в Кремле придумали, кем заменить Суркова на переговорах с Волкером, поскольку советник Путина потерял былое влияние на Донбассе.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России".
переговоры, замена, Волкер, Сурков
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Источник:

"Сегодня"

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