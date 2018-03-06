США могут заменить Волкера на переговорах по Донбассу – источник

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, который уже четыре раза встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу, может быть заменен на переговорах с российской стороной.

По словам источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, с Госдепом Волкер работает на общественных началах. Но контракт с ним все же заключают, и продляется он каждые три-четыре месяца.

"Как раз в марте подходят сроки. Так что никто не знает, как оно повернется. Могу сказать лишь одно: если Суркова заменят, по Волкеру тоже могут возникнуть вопросы. Но все будет зависеть от их встречи в марте. Если удастся сдвинуть вопрос по миротворцам с мертвой точки, и Волкер, и Сурков могут сохранить свои должности", – сказал сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов.

Впрочем, по мнению одного из украинских парламентариев, который встречался с Волкером до его "дубайской" встречи с Сурковым, главная проблема уже давно не в персоналиях.

Напомним, ранее сообщалось о "плане Волкера" по Донбассу, из которого стало известно, что США предлагают России.

Также сообщалось, что в Кремле придумали, кем заменить Суркова на переговорах с Волкером, поскольку советник Путина потерял былое влияние на Донбассе.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России".