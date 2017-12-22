США не хотят дразнить Россию: эксперт объяснил, как Украине получить Javelin

Украина может получить американские противотанковые комплексы Javelin не только от США, но и от, например, Канады, которая одобрила документ на поставки летального оружия Киеву.

Об этом рассказал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, американские противотанковые ракетные комплексы на поколение опережают украинские аналоги. Благодаря им, считает эксперт, российское войско можно поставить в тупик.

"Javelin для ведения боевых действий – это довольно критично для РФ. Имея, допустим, эти комплексы, мы спокойно выбиваем бронеобъекты из их системы обороны или, не дай Бог, боевых порядков наступающих войск. Тогда наступление сводится к нулю. Поэтому, может быть, Javelin не включили в список разрешенных к продаже вооружений, чтобы не дразнить Россию", – рассказал Жданов.

Он отметил, что Украина может получить Javelin не только от США.

"Для нас принципиально, что Дональд Трамп дал официальное разрешение на поставки летальных видов вооружений для Украины. Не забывайте, что Канада включила нас в список стран, которым можно продавать любые виды вооружений. Поэтому получить Javelin мы можем и у Канады. Получить мы их, в конечном итоге, можем и через Чехию, которая также включила Украину в список стран, которым можно продавать летальные виды вооружений. Поэтому то, что США пока не разрешили своим компаниям продавать нам Javelin – совершенно не принципиальный момент. И здесь надо отдать должное американской президентской администрации, что уже наконец-то есть официальное решение. Теперь все зависит только от нас", – подчеркнул военный эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Полковник ВСУ предложил альтернативу американским Javelin

Жданов напомнил, что Украина получит от США военную помощь в 2018 году и теперь стоит вопрос, как правильно распорядиться средствами.

"Вопрос – куда мы собираемся тратить. В 2014 году Канада нам предлагает истребители F-16 – мы спускаем на тормозах, делаем вид, что не слышим. В 2015 году нам предлагают те же Javelin – мы же быстро принимаем на вооружение ПТУР "Стугна", говорим, что он лучше в десять раз, хотя он хуже на целое поколение. В этом году опять весной была волна: Javelin – дадут или не дадут. Мы сразу же что сделали? Приняли на вооружение ПТУР "Корсар" и сказали: "А он еще лучше, чем Javelin". То есть, мы сами, с одной стороны, бегаем-просим, а когда нам за рубежом говорят: "Берите, ребята, деньги на помощь и вот, пожалуйста, покупайте", – мы говорим: "Не-не-не, у нас все есть свое, самое лучшее", – подытожил военный эксперт.

Напомним, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко говорил, что хоть у ВСУ и есть "Корсары" и "Стугна", но нужны и Javelin. Он перечислил виды военной помощи, на которую рассчитывает Украина.