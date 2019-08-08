США недовольны отношением к наркопреступникам в Украине

Американские спецслужбы обратили внимание на слишком мягкие меры пресечения для членов наркосиндиката в Украине

Встреча делегаций DEA и Нацполиции / Фото: Нацполиция

США с обеспокоенностью наблюдают за ходом расследования в отношении задержанных в прошлом месяце членов международного наркосиндиката, часть из которых уже оказалась на свободе.

Об этом на встрече с первым заместителя главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным заявил атташе Варшавского офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) американского Минюста Джейсон Шумахер.

Ранее суд заключил девятерых членов крупного наркокартеля под стражу, назначив им залог в размере от 3 до 100 млн грн. Среди них – граждане Украины, России, Великобритании и Нидерландов.

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Позже троим из них сумму залога снизили до 500-570 тыс грн, которую они внесли и были освобождены под домашний арест в ночное время суток без необходимости носить электронный браслет.

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"В рамках этого расследования мы наблюдаем несколько элементов, проживающих не только в Украине, но и за ее пределами. Могу вас заверить, что DEA очень внимательно следит за ходом расследования этого дела", – заявил Шумахер, выразив надежду на то, что все причастные к преступлению в итоге окажутся в тюрьме.

Напомним, в июле 2019 года полиция Украины разоблачила деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу, изъяв при этом 400 кг кокаина на сумму 60 млн долларов.

Ранее в этом году глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко рассказал в интервью "Сегодня", почему опийный "маляс" идет в Украину из Венгрии, что такое НПВ, почему они страшны и как добиться их включения в список запретных.

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