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США отправили ракетный эсминец в Черное море: стала известна причина

24 февраля, 09:49

Присутствие американского эсминца призвано продемонстрировать усиление взаимодействия США с союзниками по НАТО

Американский ракетный эсминец USS Ross был направлен в акваторию Черного моря для проведения операций по укреплению региональной стабильности на море. Об этом заявила пресс-служба ВМС США.

Кроме того, присутствие американского эсминца призвано продемонстрировать усиление взаимодействия США с союзниками по НАТО.

"Ракетный эсминец УРО Ross типа Arleigh Burke начал международный транзит в северном направлении в Черное море 23 февраля 2020 года для проведения операций по безопасности и укрепления региональной стабильности на море, а также с целью (демонстрации) совместной с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе готовности и военно-морского потенциала", - говорится в сообщении.

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Ранее Национальный центр управления обороной Российской Федерации информировал, что Черноморский флот РФ следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross.

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Напомним, в прошлом августе в Черное море заходил другой американский эсминец, за которым россияне тоже начали "охоту".

А в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое также взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о некоем военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

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США НАТО корабль Черное море эсминец ross

Источник: ТАСС

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