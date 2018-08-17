США передали Украине новую партию артиллерийских радаров

Соединенные Штаты Америки передали ВСУ еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер". Присутствовавшая на церемонии посол США в Украине Мари Йованович сказала, что всего США передали Украине уже 11 таких станций.

По ее словам, эти радары позволят ВСУ предотвратить жертвы среди мирного населения от вражеских обстрелов.

"Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары AN/TPQ-36 позволяют четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины для того, чтобы они поражали позиции и вражеские силы, избегая сопутствующего разрушения", – подчеркнула посол.

Также Йованович сказала, что определенное количество контрбатарейных радаров уже развернуты на востоке Украины для улучшения возможностей ВСУ с целью выявления и реагирования на огонь противника.

Йованович подчеркнула, что эти радары являются "чрезвычайно важной частью помощи в области безопасности в размере более 1 млрд долларов, предоставленных Украине с 2014 года".

Посол подчеркнула, что США предоставляют Украине эту помощь, потому что преданы позиции помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность.

"И мы будем продолжать в дальнейшем сотрудничать с Вооруженными силами Украины, чтобы помогать усиливать их военный потенциал", – заявила Йованович.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на 250 млн долларов, из которых на закупку летального вооружения предусмотрено 50 млн долларов.

Кроме того, в 2018 году правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.