США передали Украине партию внедорожников: опубликовано фото

Украина получила новую партию внедорожников. На этот раз военную помощь оказали Соединенные Штаты Америки. Эти автомобили смогут использовать украинские военные на Донбассе. Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии. Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно. На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в прошлом году Украина должна была получить от США около 400 млн долл. на оборонные нужды. Речь идет о 250 млн долл. от министерства обороны США и 141,5 млн долл. от Госдепартамента США на винтовки и гранатометы. Ранее сообщалось о том, что 50 млн из транша Пентагона будут потрачены на закупку "летального оружия". По всей видимости, это будет новая партия противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и ракет к ним. Читайте подробней в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

Смотрите в сюжете, как ранее Европейский Союз передал Нацполиции Украины 30 внедорожников:

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