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  1. Последние новости Украины

США передали Украине партию внедорожников: опубликовано фото

15 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Украинские военные на Донбассе могут получить новые автомобили

Украина получила новую партию внедорожников. На этот раз военную помощь оказали Соединенные Штаты Америки. Эти автомобили смогут использовать украинские военные на Донбассе. Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии. Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно. На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в прошлом году Украина должна была получить от США около 400 млн долл. на оборонные нужды. Речь идет о 250 млн долл. от министерства обороны США и 141,5 млн долл. от Госдепартамента США на винтовки и гранатометы. Ранее сообщалось о том, что 50 млн из транша Пентагона будут потрачены на закупку "летального оружия". По всей видимости, это будет новая партия противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и ракет к ним. Читайте подробней в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

Смотрите в сюжете, как ранее Европейский Союз передал Нацполиции Украины 30 внедорожников:

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США внедорожник военная помощь посольство США

Источник: Сегодня

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