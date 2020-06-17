"Джавелины" для ВСУ: американцы передали Украине новые ракеты (фото)

Только противотанковых ракет украинские военные получат больше 120 штук

Соединенные Штаты Америки передали Украине очередную партию военного оборудования, в том числе боеприпасы к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Об этом сообщает посольство США в Украине.

Американские дипломаты передают украинской стороне военного оборудования на 60 миллионов.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID19 продолжаются. Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Судя по фото, украинские военные получат более 120 ракет к "Джавелинам".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно США утвердили 250 млн долларов военной помощи Украине. Часть средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций, а часть – на вооружение.

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Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

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