"Джавелины" для ВСУ: американцы передали Украине новые ракеты (фото)

Соединенные Штаты Америки передали Украине очередную партию военного оборудования, в том числе боеприпасы к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Об этом сообщает посольство США в Украине.
Американские дипломаты передают украинской стороне военного оборудования на 60 миллионов.
"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID19 продолжаются. Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", – говорится в сообщении.
Судя по фото, украинские военные получат более 120 ракет к "Джавелинам".
Как сообщали новости "Сегодня", недавно США утвердили 250 млн долларов военной помощи Украине. Часть средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций, а часть – на вооружение.
Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.
А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.
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