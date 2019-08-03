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США передали Украине оборудование для разминирования Донбасса

Сегодня, 08:14

Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен

Скриншот

Скриншот

США передали Украине оборудование для разминирования Донбасса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Украина Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен

Пиротехники ГСЧС получили от США технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"2 августа на Учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США", – говорится в сообщении.

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В частности, украинским пиротехникам передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.

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Напомним, 1 августа вокруг разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской начали разминировать территорию.

Кроме того, не так давно в МинВОТ назвали количество жителей Донбасса, погибших из-за мин. В целом с начала вооруженного конфликта на востоке Украины жертвами мин стали почти тысяча человек.

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