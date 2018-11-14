США передали ВСУ оборудования и техники на полмиллиона долларов

Сегодня, 14:54

Также американские военные инструкторы будут две недели обучать украинцев пользоваться "подарками" США

Фото: facebook.com/usdos.ukraine
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

США предоставили Украине новую помощь в виде специального оборудования и техники на полмиллиона долларов – как для военных, так и для спасателей. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине.

"Украине в рамках Программы гуманитарного разминирования командование ВС США в Европе выделило оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов для Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении американцев в Twitter.

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Американские дипломаты также отметили, что для 15 представителей из вышеупомянутых ведомств проводится двухнедельный тренинг по использованию предоставленным оборудованием с привлечением военных инструкторов из США.

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Как сообщалось, ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона "О противоминной деятельности в Украине". Документом предлагается определить правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине. В связи с этим в США намекнули на новую помощь Украине.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на 250 млн долл., из которых на закупку летального вооружения предусмотрено 50 млн.

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия. По его словам, Вашингтон подал Киеву сигнал о возможном углублении сотрудничества в сфере обороны.
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Источник:

"Сегодня"

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