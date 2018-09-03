США получили новый украинский 3D-радар для ПВО

Армия США получила от Украины современный радиолокационный 3D-радар для противовоздушной обороны. Об этом сообщает Defese Blog со ссылкой на сайт ImportGenius, который отслеживает деятельность по импорту/экспорту в судоходных доках США.

Стало известно, что американское командование сухопутных войск получило трехмерную мобильную радиолокационную систему ПВО украинского производства.

"Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Также указывается, что отправителем данного груза в США было государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс".

Однако ожидается, что украинская РЛС может быть использована для анализа технологий.

Напомним, в 2017 году в Украине представили 3D-радар для ПВО. Новая радиолокационная система позволит выявлять тактические и крылатые ракеты. Радар может выявлять цели в радиусе 500 километров и на всех высотах, а также отслеживать до 500 целей одновременно. Однако эта техника еще не попала на вооружение украинской армии.

Справка. Главной особенностью радара стала цифровая фазированная активная решетка. Эта технология позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом, благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель. Раньше для этого нужно было применить сразу два радара. Для развертывания РЛС необходимо всего 10-15 минут.

А вот в июне 2018 года ВСУ получили современную технику в виде радиолокационных станций, предназначенных для контроля воздушного пространства и наведения средств ПВО. Одним из главных преимуществ новой техники является быстрое развертывание – до 30 минут, а обнаружить цель могут на расстоянии в 400 км.