США присоединятся к расследованию крушения украинского самолета в Иране

Национальное управление США по безопасности на транспорте получило предложение от Ирана

Место крушения. Фото: REUTERS/AS/ELO

Национальное управление США по безопасности на транспорте сообщило, что примет участие в расследовании катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране, передает Reuters.

Как сообщается, управление "получило официальное сообщение от Ирана" об авиакатастрофе и направит своего представителя для проведения расследования.

Ранее Иран опроверг обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737.

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Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский самолет могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих также изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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