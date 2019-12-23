США продолжат поддержку Украины и не признают аннексию Крыма – американский генерал

Импичмент Трампа, по словам военного, не повлияет на отношения Штатов и Украины

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США, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку, продолжат поддерживать Украину и никогда не признают аннексию Крыма. Об этом заявил бригадный генерал армии США в отставке, в прошлом военный атташе при посольстве Соединенных Штатов в России Питер Звак, сообщает "Крым.Реалии".

"Я считаю, что Америка продолжит поддержку Украины, в том числе в части военной помощи оборонного значения. Лично я уверен, что нам следует как продолжать военное сотрудничество, так и поддерживать усилия Украины по борьбе с коррупцией внутри страны. Я не думаю также, что президент Трамп предпримет новую попытку приостановки помощи Украине – сейчас это определенно не в его интересах. Большинство обеих партий в Конгрессе согласны с тем, что поддержка Украины должна быть продолжена, и потому подобные шаги способны лишь создать для Трампа еще больше политических проблем. Оппозиция его решению приостановить или прекратить помощь будет так велика, что я не думаю, что Трамп решится зайти настолько далеко", – рассказал Звак.

Он отметил, что, несмотря на все внешние противоречия в рамках НАТО, Штаты продолжат тесное взаимодействие с союзниками по Альянсу, в том числе в части сдерживания агрессии России в Черном и Азовском морях. Ведь, по его словам, в случае обострения Крым потенциально может стать плацдармом для нападения на другие страны.

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Звак добавил, что Крым был аннексирован с нарушением всех существующих международных норм и законов. Именно поэтому США никогда не признают эту аннексию.

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"Крым был аннексирован с нарушением всех существующих международных норм и законов. Именно поэтому США никогда не признают эту аннексию – в противном случае это означало бы нарушение всех международных правил уже с нашей стороны. Точно так же мы десятилетиями не признавали оккупацию стран Балтии вплоть до их освобождения в конце Холодной войны", – говорит эксперт.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

А в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, в котором тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

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