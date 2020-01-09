США провалили свою политику: эксперт о проблеме с ядерным оружием

/ Фото: Pixabay

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Политику сдерживания распространения ядерного оружия, которой придерживаются США и другие страны, можно считать проваленной, потому что многим странам, включая Украину, отказ от этого типа вооружений не принес никаких гарантий безопасности.

Об этом сайту "Сегодня" заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, назвав борьбу с расширением "ядерного клуба" в будущем непростой.

"Проблема в том, что США и другие страны, которые стояли у истоков формирования системы сдерживания, по сути провалили политику денуклеаризации. Ирак и Ливия в свое время отказались от своих ядерных программ. И затем весь мир наблюдал, что случилось с лидерами Ирака и Ливии. Сюда же можно отнести Украину, которая также отказалась от ядерного оружия и оказалась беззащитна перед агрессией страны, гарантировавшей нашу территориальную целостность. И сегодня эти примеры – мощный аргумент в устах Пхеньяна и Тегерана: смотрите, говорят они, нам никто ничего не может гарантировать", – отмечает Куса.

Эксперт отметил, что сегодня во всех иранских СМИ превалирует мнение "лучше сделать бомбу, и тогда с тобой будут считаться".

Более подробно об этом читайте в специальном материале "Угроза большой войны: почему Индии и Пакистану можно иметь ядерное оружие, а Ирану – нельзя" на нашем сайте.

Напомним, ранее в интервью для сайта "Сегодня" первый президент независимой Украины Леонид Кравчук объяснил, зачем подписал в 1994 году Будапештский меморандум - если бы Украина оставила у себя ядерное оружие, стране грозили бы санкции.

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