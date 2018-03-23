США провели разведку возле Крыма и на линии разграничения на Донбассе
Возможности американского БПЛА позволяют следить за всей оккупированной территорией
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B провел разведку над Донбассом, вблизи оккупированного Крыма, а также у берегов России в районе Черного моря.
Сообщается, что американский БПЛА вылетел с авиабазы на острове Сицилия (Италия) и направился через Черное море в сторону Крыма. Он совершил восьмичасовой полет по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также российского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Беспилотник несколько раз пролетел указанный маршрут.
БПЛА приближался к к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км. Отметим, что аппарат имеет возможности глубины разведки до 200 км.
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После этого беспилотник направился на восток Украины, где облетел линию разграничения, а также приближался на 40-6 км к российской границе. Благодаря возможностям БПЛА, американцы могли осуществить разведку всей оккупированной территории.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.
Напомним, последний раз американский беспилотник курсировал над Донбассом несколько дней назад. 19 марта американский БПЛА также совершил многочасовой полет вдоль линии разграничения Украины и "ЛДНР," а также сделал серию подлетов к границам РФ.
Также на днях США призвали Россию вывести войска с Донбасса. Наибольшую обеспокоенность у США вызывает тот факт, что от деятельности российских войск страдает мирное население.
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