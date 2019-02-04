США ставят России ультиматум по ракетному договору, а в Украине упали запасы "зимнего" газа: главные темы дня

Венесуэлу продолжает лихорадить, а в Украину пришло почти весеннее тепло

США ставят России ультиматум по ракетному договору, а в Украине упали запасы "зимнего" газа: главные темы дня 2019-02-04T11:33:00+02:00 Украина Венесуэлу продолжает лихорадить, а в Украину пришло почти весеннее тепло

Сайт "Сегодня" собрал громкие события, которые могут оказывать влияние на жизнь не только Украины, но и всего мира.

В Украине практические весна. В понедельник на всей территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Местами потеплеет до +13 градусов. Спасатели предупреждают о большой опасности лавин на Прикарпатье и Закарпатье.

А что у нас с газом? Объем природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 февраля уменьшился до 11,053 млрд куб. м. По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Как изменения погоды повлияют на запасы?

Споры вокруг договора о ликвидации ракет продолжаются. США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование". Чем ответит Россия?

В Венесуэле может стать еще горячее. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом страну. А президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ пригрозил Трампу новым "Вьетнамом".

Ранее сайт "Сегодня" писал об итогах недели: "Нафтогаз" вызвал "Газпром" в новый арбитраж, НБУ и Минфин заняли денег у банков, а "дыра" в бюджете превысила два миллиарда долларов.

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