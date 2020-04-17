США увеличили помощь Украине для противодействия COVID-19: подробности

Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию

Соединенные Штаты расширили помощь Украине до 9,1 млн долл. для противодействии пандемии COVID-19. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США

Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

"Помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

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В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля

Ранее Посольство США в Украине сообщило, что Вашингтон продолжает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности даже во время пандемии COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая заражения COVID-19, умерли 125 человек.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 159 450 случаев заражения коронавирусом, умерли 145 568 человек.

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