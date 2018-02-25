США видят в Украине стратегического партнера – Чалый

По словам дипломата, чем больше Вашингтон будет чувствовать успех Киева, тем больше будет его помощь

Соединенные Штаты воспринимают Украину как серьезного стратегического партнера в сфере безопасности и обороны. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает "Укринформ".

"Если три года тому назад было трудно говорить о том, что американцы рассматривают в перспективе Украину как стратегического партнера, то сейчас мы видим совершенно, что есть такие цели, которые мы можем достичь только в тесном сотрудничестве. По крайней мере в сфере безопасности и обороны США сейчас серьезно рассматривают Украину как стратегического партнера", – отметил дипломат.

Также он напомнил, что в этом году исполняется десять лет Хартии Украина-США о стратегическом партнерстве.

"Символично, что именно в этом году у нас действительно произошла очень серьезная интенсификация наших отношений", – заявил Чалый, отметив, что это касается как контактов на высшем уровне, так и на уровне ведомственном.

Он также добавил, что дальше нужно двигаться быстрее.

"Чем больше Соединенные Штаты будут чувствовать успех Украины, тем больше будет помощь", – подчеркнул посол.

Ранее мы писали о том, что посол Украины в США Валерий Чалый убежден, что США будут вводить новые санкции против Российской Федерации, пока она не выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и не восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.