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США выделят Украине четыре миллиона долларов на строительство хранилищ для взрывчатых веществ

26 июня, 02:01

Проект призван усилить охрану и безопасность украинских хранилищ боеприпасов

Фото: пресс-центр НБУ

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине 4 млн долларов на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в рамках подписанного двумя странами во вторник нового меморандума по управлению арсеналами обычных видов вооружений. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Сегодня Соединенные Штаты и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению арсеналами обычных вооружений. Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером и и. о. руководителя департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает выделение США 4 млн долларов на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение последующих двух лет для Министерства обороны Украины", — говорится в документе.

По мнению американского внешнеполитического ведомства, "данный проект усилит охрану и безопасность украинских хранилищ боеприпасов, а также способствует достижению Украиной своей цели — соблюдения международных и натовских стандартов физической безопасности и управления запасами" боеприпасов.

Как отмечает Госдепартамент, с 2004 по 2018 год в рамках программы по уничтожению обычных вооружений США выделили Украине более 40 млн долларов "в поддержку усилий по решению проблемы большого количества обычных вооружений и боеприпасов". В 2018 году, отмечается в документе, США "профинансировали ликвидацию или утилизацию более 1,7 тыс. метрических тонн устаревших боеприпасов советского производства на Украине". Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в прошлом году Вашингтон выделил средства на обезвреживание мин на территории площадью более 227 тыс. кв. м на востоке Украины.

Напомним, как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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Тег США, Украина, летальное оружие, хранилища

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Источник:

ТАСС

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