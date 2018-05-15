Стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" и задержания их сотрудника

Сегодня, 11:10

Агентство находилось под прямым руководством главного пропангандистского СМИ России

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Обыски в информагентстве "РИА Новости – Украина" и задержание их сотрудника Кирилла Вышинского проходят на основании имеющихся доказательств антиукраинской и противозаконной деятельности СМИ и конкретно их сотрудника. Об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в СБУ

"Задержание Вишинского и обыски в "РИА Новости – Украина" обоснованы. Был установлен четкий механизм финансирования издания из Russia Today и полное руководство изданием от Киселева (Дмитрий Киселев, гендиректор Russia Today – ред.). Но деятельность Russia Today полностью запрещена в Украине, а "РИА Новости – Украина" остались прямым филиалом этой структуры. Они должны были перерегистрироваться, но даже не перерегистрировались. Но это лишь один эпизод, по которому, в том числе, был задержан Кирилл Вышинский (журналист, руководитель "РИА Новости – Украина" – ред.), включая пропагандистскую работу против Украины", – сообщил сайту "Сегодня" источник в СБУ.

Напомним, ранее спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Как сообщалось, сотрудники СБУ установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" были командированы в Киев для подготовки "тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для "дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения". Журналистки были выдворены из Украины в Россию.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что РФ пыталась провести скрытую федерализацию нескольких регионов.
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Источник:

"Сегодня"

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