Стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" и задержания их сотрудника

Обыски в информагентстве "РИА Новости – Украина" и задержание их сотрудника Кирилла Вышинского проходят на основании имеющихся доказательств антиукраинской и противозаконной деятельности СМИ и конкретно их сотрудника. Об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в СБУ

"Задержание Вишинского и обыски в "РИА Новости – Украина" обоснованы. Был установлен четкий механизм финансирования издания из Russia Today и полное руководство изданием от Киселева (Дмитрий Киселев, гендиректор Russia Today – ред.). Но деятельность Russia Today полностью запрещена в Украине, а "РИА Новости – Украина" остались прямым филиалом этой структуры. Они должны были перерегистрироваться, но даже не перерегистрировались. Но это лишь один эпизод, по которому, в том числе, был задержан Кирилл Вышинский (журналист, руководитель "РИА Новости – Украина" – ред.), включая пропагандистскую работу против Украины", – сообщил сайту "Сегодня" источник в СБУ.

Напомним, ранее спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Как сообщалось, сотрудники СБУ установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" были командированы в Киев для подготовки "тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для "дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения". Журналистки были выдворены из Украины в Россию.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что РФ пыталась провести скрытую федерализацию нескольких регионов.



