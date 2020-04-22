Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком

У 28-летнего лейтенанта на Волыни остались бабушка, мать и четверо сестер

Фото: Facebook.com/28brigade

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ, во время которых украинские военные несут потери убитыми и ранеными. 20 апреля погиб командир мехвзвода 28-й ОМБр Рыцарей зимнего похода 28-летний лейтенант Андрей Шинкарук .

Изначально сообщалось, что выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного погиб от огня снайпера, однако позже стали известны подробности смерти командира взвода.

Пресс-служба 28-й отдельной мехбригады ВСУ, которая обороняет позиции возле райцентра Марьинка и поселка Красногоровка (несколько километров западнее Донецка), сообщила, что Шинкарук получил множественные осколочные ранения при разрыве гранаты из РПГ, которые оказались несовместимы с жизнью.

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Кроме того, сообщает пресс-служба Минобороны, двое украинских военных получили ранения. Они получили необходимую помощь на передовой, после чего эвакуированы в военное медучреждение в тылу.

Волонтер из Любомля на Волыни, откуда был родом Шинкарук, рассказал, что у парня на малой родине остались бабушка, мать и четыре сестры. Он обратился к землякам с призывом отдать молодому офицеру последний долг и дань уважения, выйдя на дорогу с цветами, свечами, флагами, когда тело будет возвращаться домой.

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"Мы делали это уже не раз. Не думаю, что карантин будет нам помехой", – написал волонтер.

Напомним, что это – действительно не первая потеря в 28-й ОМБр. Так, 10 марта погиб Илья Пережогин ("Князь") , служивший в 131-м отдельном разведбате, а до того – в 28- бригаде.

8 марта возле Опытного Ясиноватского района при обстреле украинского грузовика из ПТРК погиб солдат Евгений Черных , служивший в 57-й ОМПБр, однако в 2014-м он начинал воевать в составе 28-й бригады ВСУ.

26 января под Красногоровкой от осколочного ранения в голову погиб контрактник Евгений Щуренко из 28-й бригады. В его БМП попала граната из СПГ-9.

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10 января под Красногоровкой боевики атаковали позиции 28 ОМБр, тяжелое пулевое ранение в результате обстрела из стрелкового оружия получил 23-летний Николай Довженко, который скончался в больнице .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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