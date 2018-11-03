Стальные мышцы: в Киеве проходит чемпионат Украины по бодибилдингу

Сегодня, 21:19

На соревнования девушек приехало больше, чем парней


В Киеве проходит чемпионат Украины по бодибилдингу, на котором выбирают владельца самого спортивного тела. Свои формы демонстрируют бодибилдеры со всей Украины. В этом году на соревнованиях девушек больше, чем парней.

За несколько минут до выхода на сцену разминается Елена. По специальности она следователь. Однако говорит, что времени хватает и на любимый спорт. По ее словам, сложными являются не тренировки, а режим, которого обязательно нужно придерживаться.

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"Какой режим? Строгий. Каждые три часа питаться, причем питаться правильно. Это сложно. Мы же все таки не роботы, мы девочки, мы тоже любим сладкое", – рассказала участница чемпионата Елена Артеменко.

Рядом с девушками разминают мышцы и парни. Андрей Долгокир рассказал, что на подобных конкурсах мужчин становится меньше, чем женщин. Он и сам в бодибилдинге уже 52 года и является судьей международной категории. По его словам, этот спорт только набирает обороты среди девушек, а наша женская сборная – самая титулованная в мире.

Бороться за кубки и медали стальными мышцами спортсмены продолжат и завтра, 4 ноября. Первыми на сцену выйдут будущие бодибилдеры – дети от восьми лет.

Ранее мы писали, что случилось с украинцем, который был самым сильным ребенком в мире (фото).

Напомним, чемпионка Украины по фитнес-бикини Марина Андриенко добилась всемирно признания. Наша соотечественница стала абсолютной победительницей WABBA International Mr/Ms Universe 2017 в Будапеште.
спорт, упражнения, бодибилдинг, чемпионат, мышцы

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"Сегодня"

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