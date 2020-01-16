Стало известно, чьи права в Украине нарушают чаще всего

В Украине больше всего права прав человека и свободы слова нарушаются на оккупированных территориях и в Крыму. Об этом заявил исполнительный директор американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот, сообщает "Голос Америки".
Что касается сфер деятельности, больше всего нарушений зафиксировали в журналисткой работе. По данным правозащитников, в 2019 году среда для СМИ оставалось опасной – зафиксировано не менее 11 случаев избиения журналистов, а одного журналиста убили.
"Журналисты получают угрозы, чувствуют преграды в работе, иногда со стороны органов власти. В частности, имеет место повреждения их техники, ограничивается доступ журналистов на официальные мероприятия", – говорится в докладе Human Rights Watch.
Кроме того, на оккупированных территориях нарушаются права пенсионеров, а в Крыму российские власти продолжают преследовать крымских татар.
"Только в марте российские власти арестовали 24 человека в Крыму, большинство из которых – активные члены "Крымской солидарности". По крайней мере четырех из них пытали", – рассказали исследователи.
Также только за первые три месяца года втрое возросло количество обстрелов школ с обеих сторон военного конфликта.
А в восточной Украине зафиксировали значительное уменьшение количества жертв среди гражданского населения.
Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Украины призывает усилить давление на Россию для прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
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