Стало известно, что будет с ценой на курятину к концу 2018 года

Вчера, 21:46

За год куриное мясо в Украине сравнялась в цене с европейскими странами


В Украине растет спрос на курятину. В октябре внутреннее потребление превысило границу в 100 тысяч тонн. Такие данные приводят специалисты ассоциации "Союза птицеводов Украины". Эти цифры являются рекордными с начала года.

На рынке цена голени стартует от 39 гривен, за крылышки просят от 27 гривен, а филе колеблется в пределах 90-100 гривен, но если хорошо поискать, то можно найти и по 80.

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Покупатель Павел утверждает, что курятина постоянно дорожает, а продавщица Наталья наоборот убеждает, что стоимость снизилась.

"Цены снизились на четыре гривны. Это только одно филе. Так как самый ходовой товар – это куриное филе", – рассказала она.

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Аналитики аграрного рынка подтверждают, что за прошедший месяц мясо курицы действительно подешевело на несколько процентов. Однако за весь год оно добавило 7% и сравнялось в цене с европейскими странами. Все из-за того, что отечественные производители стали больше экспортировать. Соответственно уменьшилось предложение на внутреннем рынке, что привело к подорожанию.

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"Мы прогнозируем, что до конца года будет увеличиваться розничная цена на курятину. Это обусловлено в первую очередь сезонными колебаниями, связанными с новогодними праздниками и низкой покупательной способностью нашего населения", – рассказала ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец.
цены, рынок, экспорт, мясо, курятина

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"Сегодня"

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