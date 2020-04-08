Стало известно, что делают с одеждой медиков после контакта с зараженными COVID-19

В Тернопольской области в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые контактируют с зараженными коронавирусом. Об этом в Facebook рассказал заместитель председателя местной райгосадминистрации Павел Дронь.
Итак, по словам чиновника, сначала использованные средства индивидуальной защиты дезинфицируют спецраствором. Потом их собирают в мешки и складывают в отдельном закрытом складе.
"После накопления их к определенному количеству транспортируют во Львов для утилизации фирмой, которая имеет на это соответствующую лицензию", – отметил Дронь.
Ранее мы писали, что в Монастыриском районе Тернопольской области к утилизации средств защиты подошли своеобразно. Использованные халаты и маски тут выбрасывали прямо у реки. Самодельную свалку прямо у районной больницы сняли на видео.
Также напомним, что коронавирусную инфекцию подтвердили и у мэра Монастыриски Андрея Старуха. Инфицированный чувствует себя нормально и продолжает работать дистанционно.
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