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Стало известно, что делают с одеждой медиков после контакта с зараженными COVID-19

8 апреля, 13:08

Тина Наринецкая

Использованные средства защиты дезинфицируют

В Тернопольской области в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые контактируют с зараженными коронавирусом. Об этом в Facebook рассказал заместитель председателя местной райгосадминистрации Павел Дронь.

Итак, по словам чиновника, сначала использованные средства индивидуальной защиты дезинфицируют спецраствором. Потом их собирают в мешки и складывают в отдельном закрытом складе.

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"После накопления их к определенному количеству транспортируют во Львов для утилизации фирмой, которая имеет на это соответствующую лицензию", – отметил Дронь.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее мы писали, что в Монастыриском районе Тернопольской области к утилизации средств защиты подошли своеобразно. Использованные халаты и маски тут выбрасывали прямо у реки. Самодельную свалку прямо у районной больницы сняли на видео.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

Также напомним, что коронавирусную инфекцию подтвердили и у мэра Монастыриски Андрея Старуха. Инфицированный чувствует себя нормально и продолжает работать дистанционно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь утилизация медики одежда Украина инфекция коронавирус тернопольская область

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