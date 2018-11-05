Стало известно, где похоронят Гандзюк

Активистку и советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября в больнице, похоронят в родных краях – в Херсоне. Об этом рассказал "Сегодня" ее друг, украинский политолог Виктор Таран.

В то же время журналисты дозвонились отцу Екатерины, который опроверг слухи о якобы попадании матери Гандзюк в больницу после вести о смерти ее дочери.

"Нет, она дома. Что касается похорон Кати, то даты еще назвать не могу, идут экспертизы", – сказал ее отец, херсонский хирург Виктор Гандзюк.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Как сообщил нардеп Антон Геращенко, подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение.

Также следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ). В итоге ГПУ передала СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.

В свою очередь адвокат Гандзюк Евгения Закревская объяснила, что если сейчас передать в суд дело по исполнителям убийства Гандзюк, то исключается наказание заказчика преступления. По ее словам, адвокаты ранее направили ходатайство об объединении двух дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.