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Стало известно, где разместят эвакуированных из Китая украинцев

20 февраля, 10:24

По данным экипажа и медиков, на борту самолета все здоровые

Украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом Китая, доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", – говорится в сообщении.

Отметим, что на борту воздушного судна находятся 45 украинцев – их сопровождают врачи. Медики подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.

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"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", – отметили в МВД.

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Тем временем в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками. К городу стянуты внушительные силы Нацгвардии при поддержке бронетехники.

А в аэропорту Харькова на выезде к взлетной полосе подогнали три скорых, их экипажи в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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