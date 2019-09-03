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Стало известно имя и подробности гибели украинского военного под Мариуполем

3 сентября, 19:57

Андрей Проценко вечно останется 24-летним

Андрей Проценко / Фото Командование Воздушный сил ВСУ

Андрей Проценко / Фото Командование Воздушный сил ВСУ

Погибшим по время вражеского обстрела 2 сентября бойцом ВСУ оказался 24-летний Андрей Проценко из села Бохоники Винницкой области.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Он был откомандирован в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ и получил тяжелое ранение в шею в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области, расположенного в 15 км к востоку от контролируемого украинскими военными Мариуполя. К сожалению, его не успели довезти до больницы.

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Как рассказала волонтер Елена Верлан-Кульшенко, 30 сентября Проценко должен был отметить 25-й день рождения. По дороге на пост в 4 часа утра он получил тяжелое ранение в шею и спустя час скончался на руках у медиков. Парень был холост, дома у героя остались мать, отец и сестра Марина.

Напомним, 1 сентября в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова от ранений скончался боец 24-й ОМБр имени короля Данила – сержант Александр Грицаюк.

Также сообщалось, что 30 августа также вблизи Водяного от вражеского обстрела получил смертельное ранение морпех – младший сержант Сергей Савинов, служивший в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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