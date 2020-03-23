Стало известно, как Зеленского защищают от коронавируса

У всех сотрудников и посетителей Офиса президента измеряют температуру при входе в здание

С целью противодействия распространению коронавирусной пандемии всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить скрининг температуры.

Об этом сообщают "Украинские новости", цитируя распоряжение руководителя ОПУ Андрея Ермака от 12 марта, который запретил пускать в помещение тех, кто откажется от термометрии.

"Подразделению Службы охраны Управления Государственной охраны на период карантина внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса президента и Координационного центра взаимодействия с Кабинетом министров Украины с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний лицами, которые имеют признаки таких заболеваний. Не допускать лиц, которые отказались проходить термометрию, к помещениям Офиса и Координационного центра", – гласит документ.

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При выявлении лиц с температурой выше 37 градусов им будут рекомендовать обратиться к врачу.

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Кроме того, с сотрудниками структурных подразделений Офиса президента проведут разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности и проинформируют о "горячей линии" "Совет врача по телефону", по которой следует обращаться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса.

Государственному управлению делами поручено обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях Офиса Президента.

Больше о карантинных мерах и методах борьбы с пандемией в стране вы можете узнать в онлайн-хронике "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 23 марта" на нашем сайте.

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