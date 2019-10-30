Стало известно, какой будет главная новогодняя елка Украины

Сейчас уже готово 18 тематических фотозон, которые будут расположены на Софийской площади

В этом году новогодняя елка и фотозоны на Софийской площади будут в стиле "Четырех королевств". Об этом рассказал президент проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"Стилистика елки будет "Четыре королевства" (Королевство снежинок, Королевство цветов, Королевство сладостей и Королевство развлечений – по сюжету немецкой сказки "Щелкунчик" – ред.). Также будут и украинские казаки, из мультфильма "Как казаки в футбол играли" – они вместе с положительными героями будут охранять королевства и Новый год", – рассказал он.

Также сейчас уже готово 18 тематических фотозон, которые будут расположены на Софийской площади.

Реклама

"Уже готовы новогодние фотозоны, их будет 18 в районе Софийской площади, все они будут посвящены тематике "Четырех королевств". Мне кажется, в этом году у нас будет самая красивая елка за все годы, что мы делали", – добавил Добруцкий.

Отметим, пока неизвестного, какой будет новогодняя елка: цельная или сборная из ветвей. По словам президента проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, этот вопрос еще обсуждается.

В тренде Разведение сил на Донбассе: куда должны отойти ВСУ

"Пока есть два решения. Конечного нет. Мы больше склоняемся к елке с ветвей, чем к цельной. Если она будет наборная, то не менее 31 метра", – добавил он.

Как мы писали ранее, в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама