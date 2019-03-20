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Стало известно, какую технику Порошенко передал ВСУ: опубликованы фото

Сегодня, 13:46

Украинские военные получили и бронетехнику, и авиацию, а изюминкой стала турецкая техника

Стало известно, какую технику Порошенко передал ВСУ: опубликованы фото Украина Украинские военные получили и бронетехнику, и авиацию, а изюминкой стала турецкая техника

Президент Украины Петр Порошенко передал украинской армии более 400 единиц военной техники и вооружения, среди которого и бронетехника, а самолет, и новые турецкие беспилотники, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент передал в ВСУ истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры БТР-3ДА, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы "Оса", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и ремонтные мастерские для бронетехники.

Также впервые передано турецкий Bayraktar TB2 – ударный беспилотник оперативно-тактического уровня, способный находиться в воздухе 24 часа с радиусом действия в 150 км, который имеет на вооружении современные высокоточные ракеты для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

"По своим характеристикам этот беспилотник является одним из лучших. Bayraktar побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных беспилотных летательных аппаратов по продолжительности полета, продержавшись в небе более суток на высоте восемь километров", – отметил Порошенко.

Напомним, сегодня в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично Порошенко. Военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.

Также глав государства рассказал, сколько вооружений получила армия с 2014 года. С начала войны украинское войско усиливали и модернизированным, и новым, и отремонтированным вооружением.

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Тег техника, Порошенко, ВСУ, вооружение

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