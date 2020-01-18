Стало известно, когда борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь"

Через час после прибытия начнется церемония прощания с погибшими

Аэропорт "Борисполь" в ожидании прибытия пленников Кремля / Фото: Игорь Рец, Сегодня

Борт с телами украинцев, погибших в результате катастрофы сбитого в Тегеране 8 января самолета авиакомпании МАУ, прибудет в аэропорт "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, 19 января, и через час начнется церемония прощания с погибшими.

"Борт ожидают завтра к 11:00 и с 12:00 начнется прощание", – сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.



Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Кабмин также проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, которые составляют примерно 345 000 долларов.

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Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

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Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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