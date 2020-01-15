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Стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

15 января, 00:45

Продолжается опознание жертв катастрофы, для чего используют анализ ДНК

/ Фото: Facebook

Международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины" 20 января. Об этом после возвращения из Ирана сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Расшифровку черных ящиков сбитого „Боинга" проведут в Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. Рувин добавил, что продолжается опознание жертв катастрофы, для чего используют анализ ДНК. "Поставлена задача президентом Ирана, чтобы к 19 января все останки передать", — указал эксперт.

Говоря о деталях работы на месте падения самолета, Рувин сообщил, что украинские специалисты в короткие сроки пришли к выводу о попадании в лайнер ракеты. "Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет сбит ракетой. Утром должны были дать наш окончательный вердикт, но иранская сторона утром сама признала ракету", — заключил он.

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Украинская комиссия вылетела в Тегеран в день катастрофы, к работе на месте падения эксперты приступили на следующий день — 9 января.

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Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Видео: Behnam Gholipour/Twitter

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Киев крушение самолет катастрофа расследование Украина МАУ черные ящики

Источник: ТАСС

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