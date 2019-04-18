Стало известно, когда пройдет первая сессия ВНО

В первой сессии ВНО примут участие 355 тысяч человек

Фото: mrpl.city.

В Кабинете министров приняли решение по проведению внешнего независимого тестирования в 2019 году. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Провел совещание по организации внешнего независимого оценивания в 2019 году. Первая сессия ВНО состоится 21.05-13.06, количество участников – 355 тыс. человек. Приняли все необходимые решения по безопасности, охране, подвозе участников, чередование всех служб и оплаты труда педагогов", – написал Кириленко.

Напомним, что в 2019 году экзамены ВНО начнутся 21 мая и будут длиться до 12 июля. Чтобы будущие абитуриенты могли потренироваться перед сдачей экзаменов, в Украине уже несколько лет есть платная возможность пройти пробное ВНО. Журналисты "Сегодня" тоже решили испытать себя и зарегистрировались на пробное тестирование.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования.

Также сайт "Сегодня" недавно пообщался с известным украинским педагогом, лучшим учителем страны за 2017 год Паулом Пшеничкой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда пройдет первая сессия ВНО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"