Стало известно, когда украинские военные получат повышенные пенсии

На повышение будет выделено более 7 млрд грн из Пенсионного фонда

Украинские военнослужащие получат повышенные пенсии уже в марте-апреле этого года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я обещал повысить пенсии военнослужащим – и мы это сделали. Как это будет происходить:

1. В среднем пенсии повысят на 1500 грн.

2. Перерасчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров.

3. Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года. Уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат.

4. Для повышения выделим более 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда", – говорится в сообщении.

Также глава правительства отметил, что повышение пенсий военнослужащим должно быть необратимым и в дальнейшем закреплено законом, который также разработан Кабинетом Министров.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января 2018 года. Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, с 1 января 2020 года пенсии военнослужащим могут быть увеличены почти вдвое.

Ранее Гройсман заявлял, что при повышении пенсий военным в Украине должна быть изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Этого нынешнее решение правительства не предусматривает – нужно, что соответствующие изменения одобрил парламент.