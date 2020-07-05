Стало известно, когда задержанные в Афинах украинцы вернутся домой

Украинцы, которых не пропустили через границу в Греции, вернутся в Киев в начале недели. Авиарейсы запланированы на 6 и 7 июля.

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Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами "Афины – Киев": Wizzair – 07.07 в 21:55, Ryanair-06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение) ", – говорится в сообщении.

Кроме того, консулы сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы к гражданам Украины, отнесенных к категории "нежелательные", не применялась процедура депортации.

Между тем, сотрудники посольства доставили задержанным украинцам питьевую воду и средства личной гигиены. С греческой полицией была достигнута договоренность о разрешении для задержанных дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта.

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Питанием своих пассажиров обеспечат авиакомпании.

Напомним, после прилета в Грецию во время паспортного контроля людям запретили въезд в страну. Позже украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, где они провели всю ночь. Выяснилось, что людей не пропустили в страну из-за карантинных ограничений.

Задержанные утверждают, что ничего не знали о необходимости оформления визы. Пограничники, которые выпустили их из страны, говорят, что у ГПСУ не было законных оснований для задержания граждан.

Видео: "Сегодня"

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