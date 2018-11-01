Российские санкции против Украины: Кремль опубликовал список политиков и компаний
В санкционном списке оказались министры и депутаты, пресс-секретарь президента, а также 68 предприятий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина.
Среди тех, на кого распространятся ограничения, в списке указаны:
- сын президента Украины Алексей Порошенко;
- пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко;
- глава МВД Украины Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владимир Омелян;
- министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак;
- вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- глава Нацполиции Вячеслав Аброськин;
- глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев;
- глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко;
- генпрокурор Украины Юрий Луценко;
- главный военный прокурор Анатолий Матиос;
- спикер верховной рады Андрей Парубий;
- глава таможенного комитета Верховной Рады Нина Южанина;
- экс-премьер Украины Арсений Яценюк;
- народный депутат Украины Дмитрий Ярош;
- уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.
Что касается компаний, то в санкционный список, среди прочих, вошли госконцерн "Укрспирт", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "АвтоКрАЗ".
Кроме того, в санкционный список российского Кабмина включены "Калушский опытно – экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины", Запорожское госпредприятие "Кремнийполимер", а также "FOZZY Group", "Фармак" и "Мироновский хлебопродукт".
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина го санкциях против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.
Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на украинские санкции "зеркальными мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.
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