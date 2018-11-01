Российские санкции против Украины: Кремль опубликовал список политиков и компаний

В санкционном списке оказались министры и депутаты, пресс-секретарь президента, а также 68 предприятий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина.

Среди тех, на кого распространятся ограничения, в списке указаны:

сын президента Украины Алексей Порошенко;

пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко;

глава МВД Украины Арсен Аваков;

министр инфраструктуры Владимир Омелян;

министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак;

вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;

глава Нацполиции Вячеслав Аброськин;

глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев;

глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко;

генпрокурор Украины Юрий Луценко;

главный военный прокурор Анатолий Матиос;

спикер верховной рады Андрей Парубий;

глава таможенного комитета Верховной Рады Нина Южанина;

экс-премьер Украины Арсений Яценюк;

народный депутат Украины Дмитрий Ярош;

уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев .

Что касается компаний, то в санкционный список, среди прочих, вошли госконцерн "Укрспирт", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "АвтоКрАЗ".

Кроме того, в санкционный список российского Кабмина включены "Калушский опытно – экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины", Запорожское госпредприятие "Кремнийполимер", а также "FOZZY Group", "Фармак" и "Мироновский хлебопродукт".



































































Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина го санкциях против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.

Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на украинские санкции "зеркальными мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.