Российские санкции против Украины: Кремль опубликовал список политиков и компаний

Сегодня, 11:03

В санкционном списке оказались министры и депутаты, пресс-секретарь президента, а также 68 предприятий

Фото: AFP
Фото: AFP

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина.

Среди тех, на кого распространятся ограничения, в списке указаны:

  • сын президента Украины Алексей Порошенко;
  • пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко;
  • глава МВД Украины Арсен Аваков;
  • министр инфраструктуры Владимир Омелян;
  • министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак;
  • вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;
  • глава Нацполиции Вячеслав Аброськин;
  • глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев;
  • глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко;
  • генпрокурор Украины Юрий Луценко;
  • главный военный прокурор Анатолий Матиос;
  • спикер верховной рады Андрей Парубий;
  • глава таможенного комитета Верховной Рады Нина Южанина;
  • экс-премьер Украины Арсений Яценюк;
  • народный депутат Украины Дмитрий Ярош;
  • уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Что касается компаний, то в санкционный список, среди прочих, вошли госконцерн "Укрспирт", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "АвтоКрАЗ".

Кроме того, в санкционный список российского Кабмина включены "Калушский опытно – экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины", Запорожское госпредприятие "Кремнийполимер", а также "FOZZY Group", "Фармак" и "Мироновский хлебопродукт".

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина го санкциях против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на украинские санкции "зеркальными  мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.
Медведев, яценюк, Порошенко, санкции, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость "Российские санкции против Украины: Кремль опубликовал список политиков и компаний". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В Украине начинается период длительного экономического роста - Порошенко

Вчера, 18:18

Ключевые риски, которые ставят под угрозу эти позитивные прогнозы, к сожалению, являются политическими рисками

Экономика

Порошенко прочит Украине серьезный рост в рейтинге Doing Business

Украина нацелилась в ТОП-50 рейтинга Doing Business

Вчера, 16:26

Президент Порошенко считает, что нынешних результатов недостаточно
Загрузка...

Россия

Фото: pixabay.com

Антиукраинские санкции: в РФ обещают, что "черный список" заинтересует простых украинцев

30 Октября, 21:01

Санкции РФ против Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц

Политика

Владимир Омелян. Фото: архив

Омелян объяснил, как нужно наказать Россию за блокаду украинских портов в Азове

29 Октября, 15:21

Украинские и иностранные суда теряют до 50 тысяч долларов за день простоя, если была остановлены россиянами, отметил министр
Загрузка...