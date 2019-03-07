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Стало известно, кто сможет зарегистрироваться на ВНО в мае-июне

Сегодня, 16:13

Такое тестирование необходимо для поступления в магистратуру на основе уже полученной степени

Фото: mrpl.city
Фото: mrpl.city.
Стало известно, кто сможет зарегистрироваться на ВНО в мае-июне //smm.ollcdn.net/img/article/11041/98_main_new.1502364352.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11041/98_tn.1502364352.jpg Украина Такое тестирование необходимо для поступления в магистратуру на основе уже полученной степени

Регистрация на прохождение тестирования в форме внешнего независимого оценивания для желающих учиться в магистратуре начнется 13 мая и продлится до 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования. 

Как отмечается в сообщении, регистрация для составления единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания поступающих начинается 13 мая и заканчивается в 18:00 3 июня.

Прохождение единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного экзамена по праву и общих учебных юридических компетентностей обязательное для поступления во все учебных заведений, где открыто магистерские программы по специальностям "Право" и "Международное право". 

Также такое тестирование необходимо для поступления в магистратуру на основе полученной степени (образовательно-квалификационного уровня) высшего образования по специальностям "Музееведение, памятниковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело", "Культура и искусство", специальностям отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", 12 "Информационные технологии", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" (кроме специальности "Международное право" – в форме единого вступительного экзамена по иностранному языку и вступительных испытаний. 

Напомним, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.

В Центре также отметили, что с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 6 марта, зарегистрировано 185 535 человек. 

Как мы сообщали ранее, 5 февраля, стартовала регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).

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Тег тестирование, магистры, абитуриенты, ВНО

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Источник:

УНН

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