Стало известно, кто в семье нардепа Шахова заразился коронавирусом

Родственницей народного депутата Сергея Шахова, у которой подтвердился коронавирус, оказалась его сестра. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу нардепа.

Точного ответа, каким образом сестра Шахова могла инфицироваться, в пресс-службе не дали, отметив, что вероятно женщина была у него в гостях. Также уточняется, что нардеп от госпитализации отказался, когда ему предложили в первый раз. Когда медики прибыли во второй раз за анализами его и членов семьи, то "сошлись на том, что состояние Шахова удовлетворительное, и ему не надо в больницу". При этом с медиками есть договоренность о госпитализации, если его состояние ухудшится.

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Напомним, накануне вечером стало известно, что в Киевской области подтверждены два случая заражения коронавирусом. Речь идет о самом Шахове и его родственнице. Как уже сообщалось, нардепу стало плохо после того, как он вернулся из-за границы. На данный момент он находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

В Киеве на данный момент также два случая инфицирования коронавирусом.

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