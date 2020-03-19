Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Стало известно, кто в семье нардепа Шахова заразился коронавирусом

19 марта, 13:58

Наталья Руда

Заболела сестра народного избранника

Родственницей народного депутата Сергея Шахова, у которой подтвердился коронавирус, оказалась его сестра. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу нардепа.

Точного ответа, каким образом сестра Шахова могла инфицироваться, в пресс-службе не дали, отметив, что вероятно женщина была у него в гостях. Также уточняется, что нардеп от госпитализации отказался, когда ему предложили в первый раз. Когда медики прибыли во второй раз за анализами его и членов семьи, то "сошлись на том, что состояние Шахова удовлетворительное, и ему не надо в больницу". При этом с медиками есть договоренность о госпитализации, если его состояние ухудшится.

Реклама

Напомним, накануне вечером стало известно, что в Киевской области подтверждены два случая заражения коронавирусом. Речь идет о самом Шахове и его родственнице. Как уже сообщалось, нардепу стало плохо после того, как он вернулся из-за границы. На данный момент он находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

В тренде
Телеканал "Украина 24" запускает авторский проект Янины Соколовой "Як вам не соромно!"

В Киеве на данный момент также два случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин киевская область коронавирус Сергей Шахов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантинУкраина
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная Рада
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная РадаПолитика
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...