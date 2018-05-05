Стало известно, кто возглавил полицию Луганской области

5 Мая 2018, 17:10

Луганские правоохранители, по словам Князева, за последние четыре года показали себя как одно из самых мощных полицейских подразделений

Сергей Колесник. Фото: Национальная полиция
Сергей Колесник. Фото: Национальная полиция

Глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции в Луганской области Сергея Колесника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По согласованию с министром внутренних дел я представлю вам нового руководителя полиции Луганской области – бывшего заместителя начальника полиции Донецкой области, полковника полиции Сергея Колесника. По приказу главы Национальной полиции Украины он приступил к исполнению обязанностей со вчерашнего дня", – сообщил Сергей Князев.

По словам Сергея Князева, полиция Луганщины за последние четыре года показала себя как одно из самых мощных полицейских подразделений.

Полковник полиции Сергей Колесник 17 лет посвятил службе в уголовном розыске. Кроме того, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко наградил полицейского отличием "За безупречную службу".

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах. 

Ранее в Командовании операции Объединенных сил на Донбассе пообещали, что блокпостов на дорогах региона станет меньше, а режим их работы будет изменен.При этом конкретного числа контрольных пунктов, а также сроков и мест их расположения силовики не уточнили.
полиция

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