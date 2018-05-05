Стало известно, кто возглавил полицию Луганской области

Луганские правоохранители, по словам Князева, за последние четыре года показали себя как одно из самых мощных полицейских подразделений

Глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции в Луганской области Сергея Колесника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По согласованию с министром внутренних дел я представлю вам нового руководителя полиции Луганской области – бывшего заместителя начальника полиции Донецкой области, полковника полиции Сергея Колесника. По приказу главы Национальной полиции Украины он приступил к исполнению обязанностей со вчерашнего дня", – сообщил Сергей Князев.

По словам Сергея Князева, полиция Луганщины за последние четыре года показала себя как одно из самых мощных полицейских подразделений.

Полковник полиции Сергей Колесник 17 лет посвятил службе в уголовном розыске. Кроме того, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко наградил полицейского отличием "За безупречную службу".

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Ранее в Командовании операции Объединенных сил на Донбассе пообещали, что блокпостов на дорогах региона станет меньше, а режим их работы будет изменен.При этом конкретного числа контрольных пунктов, а также сроков и мест их расположения силовики не уточнили.