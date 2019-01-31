Стало известно, кто заменит отстраненного Аласанию в НОТУ

Исполнять обязанности главы правления Общественного будет Чернотицкий

Николай Чернотицкий / Фото: pravda.com.ua.

Стало известно, кто заменит отстраненного Аласанию в НОТУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/345/e19/5c5345e1961b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/345/e19/5c5345e1961b2.jpg 2019-01-31T21:03:00+02:00 Украина Исполнять обязанности главы правления Общественного будет Чернотицкий

Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.

Об этом сообщил член наблюдательного совета НОТУ Алексей Панич, передает "Украинская правда" .

"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере, не знал до момента решения", – сказал Панич.

По словам члена набсовета НОТУ, Аласания будет исполнять обязанности главы Общественного еще две недели, с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно он покинет пост, пока не известно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения. Кроме того Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от двух месяцев.

"Когда выберем нового председателя правлений, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", – пояснил Панич.

Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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