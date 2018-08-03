Стало известно, почему Россия освободила украинца Костенко

Сегодня, 14:59

Освобожденный узник Кремля переночует в Москве, а в Киеве ему уже нашли временное жилье

Александр Костенко покидает колонию. Фото: &quot;Громадське&quot;
Александр Костенко покидает колонию. Фото: "Громадське"

Украинский политзаключенный Александр Костенко был освобожден из российской тюрьмы, так как отбыл полный срок своего заключения. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Один из политзаключенных Кремля Александр Костенко сегодня освобожден из Кирово-Чепецка Кировской области. У Александра истек срок заключения, он отбыл полный срок заключения и только потому Кремль его выпустил", – написала она.

Геращенко отметила, что по поручения президента Петра Порошенко, она, а также обмудсмен Людмила Денисова и Министерство иностранных дел заранее готовились к этому моменту, так как предполагали какие-нибудь сюрпризы со стороны РФ.

"Вовремя были направлены все дипломатические ноты и письма во все соответствующие российские органы и структуры. Утром украинские дипломаты забрали Александра. Сейчас с ним советник по консульским вопросам Геннадий Брескаленко. На нашей дипломатической машине они едут в Москву, где будут ночевать в посольстве. На постоянном контакте с дипломатами госсекретарь МИДа Андрей Заяц. Затем в сопровождении двух украинских дипломатов Александра вернут в Киев. Надеюсь, на украинско-российской границе обойдется без приключений и уже скоро Александр будет в Украине", – сообщила политик.

Она подчеркнула, что президент Украины уже утром был проинформирован об освобождении украинца, а по приезду в Киеве Костенко предоставят временное общежитие.

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Напомним, крымчанин Александр Костенко в 2015 году был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины.

Активист евромайдана в декабре 2014 года вернулся с материковой части Украины на аннексирован полуостров. В то же время бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма, обратился с заявлением в ФСБ, что Александр Костенко бросил в него камень во время евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Как мы уже сообщали, россиянин Алексей Седиков, который отбывает наказание в Украине за терроризм, обратился к Путину с просьбой обменять его не одного из украинских политзаключенных. Как рассказала украинский омбудсмен, у него серьезные проблемы со здоровьем.
Россия, геращенко, Костенко, политзаключенный

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Источник:

"Сегодня"

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