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Стало известно, сколько французских катеров получат украинские пограничники

29 июня, 18:40

В Кабмине сообщили, что длина катеров составляет 32 метра

Фото: Правительственный портал / Facebook
Фото: Правительственный портал / Facebook.

Морская охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Украины получит 20 французских патрульных катеров Ocea FPB 98, хотя в феврале Петр Цигикал, который в то время возглавлял Службу, заявлял о планах пограничников купить у Франции 22 патрульных корабля.

Об этом сообщается 29 июня на странице Правительственного портала в Facebook.

"Между Украиной и Францией происходит диалог относительно развертывания их совместного производства", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Кабинета министров также отметили, что длина катеров составляет 32 м, а при желании заказчика они могут укомплектовываться разными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

"Катера предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная их скорость составляет 35 узлов, а дальность хода – 1200 миль при скорости в 12 узлов", – отмечается в сообщении.

Как писали новости "Сегодня", в июне министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что в Украине может начаться совместное с Францией производство новых патрульных кораблей для пограничников.

Ранее мы также сообщали, что украинско-американские учения Sea Breeze 2019 начнутся в Украине 1 июля. Традиционно они будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Кабмин, Франция, катер, госпогранслужба, Госпогранслужба Украины

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