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Стало известно, сколько избирательных участков будет действовать за границей

Сегодня, 13:41

99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины

Фото: Сегодня
Стало известно, сколько избирательных участков будет действовать за границей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg Украина 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины

По состоянию на 15 февраля текущего года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на 15 февраля этого года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира", – сообщили в министерстве.

Также отмечается, что 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка – при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия.

В МИД напоминают, что перечень заграничных избирательных участков можно найти на веб-странице ведомства.

Напомним, Аваков заявил, что на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских . При этом министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

Также напомним, что Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса . А о нарушениях избирательного законодательства необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД.

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Тег выборы, граница, избирательные участки, зарубеж

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УНН

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