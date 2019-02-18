Стало известно, сколько избирательных участков будет действовать за границей
99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины
По состоянию на 15 февраля текущего года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
"По состоянию на 15 февраля этого года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира", – сообщили в министерстве.
Также отмечается, что 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка – при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия.
В МИД напоминают, что перечень заграничных избирательных участков можно найти на веб-странице ведомства.
Напомним, Аваков заявил, что на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских . При этом министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.
Также напомним, что Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса . А о нарушениях избирательного законодательства необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД.
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